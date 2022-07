Italia in lutto: addio a Leonardo, il piccolo campione di soli 9 anni. La malattia se l’è portato via (Di martedì 26 luglio 2022) Una terribile notizia sconvolge il nostro paese. Leonardo, piccolo campione di soli 9 anni, è scomparso prematuramente. Ha lottato a lungo contro una terribile malattia, ma alla fine non ce l’ha fatta ed ha dovuto alzare bandiera bianca. Una perdita troppo dolorosa per i suoi genitori. Sarà difficile adesso trovare la forza per andare avanti e dimenticare l’assenza di Leonardo. (Continua dopo la foto…) Malore improvviso, lutto nel mondo della politica. Si è accasciato mentre giocava a padel Italia in lutto, è morto Leonardo L’Italia intera sconvolta da una terribile notizia: Leonardo, piccolo campione di soli 9 ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022) Una terribile notizia sconvolge il nostro paese.di, è scomparso prematuramente. Ha lottato a lungo contro una terribile, ma alla fine non ce l’ha fatta ed ha dovuto alzare bandiera bianca. Una perdita troppo dolorosa per i suoi genitori. Sarà difficile adesso trovare la forza per andare avanti e dimenticare l’assenza di. (Continua dopo la foto…) Malore improvviso,nel mondo della politica. Si è accasciato mentre giocava a padelin, è mortoL’intera sconvolta da una terribile notizia:di9 ...

