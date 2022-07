Inter, Gazzetta: “Dumfries c’è l’assalto del virtuoso Chelsea” (Di martedì 26 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta per la squadra Inter ci dovrà essere la grande cessione e ad oggi Dumfries è ad alto rischio “Qui Denzel La novità di giornata – al netto dell’affare Pinamonti di cui parliamo in altra pagina – è che il Chelsea è tornato ad informarsi sulla situazione Dumfries. Il nome dell’olandese era già emerso nei giorni dell’affare Lukaku, perché il tecnico Tuchel aveva indicato proprio nell’esterno destro una possibile contropartita tecnica da mettere in campo nell’affare. Poi la trattativa Lukaku ha preso un’altra piega. Ma il nome di Dumfries non è sparito dai taccuini londinesi. Ecco perché ieri i Blues hanno fatto la mossa, sondando nuovamente il terreno con l’Inter. Una richiesta di informazioni, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022)- Come scrive laper la squadraci dovrà essere la grande cessione e ad oggiè ad alto rischio “Qui Denzel La novità di giornata – al netto dell’affare Pinamonti di cui parliamo in altra pagina – è che ilè tornato ad informarsi sulla situazione. Il nome dell’olandese era già emerso nei giorni dell’affare Lukaku, perché il tecnico Tuchel aveva indicato proprio nell’esterno destro una possibile contropartita tecnica da mettere in campo nell’affare. Poi la trattativa Lukaku ha preso un’altra piega. Ma il nome dinon è sparito dai taccuini londinesi. Ecco perché ieri i Blues hanno fatto la mossa, sondando nuovamente il terreno con l’. Una richiesta di informazioni, ...

