(Di martedì 26 luglio 2022) Iltraadolescenti è spesso problematico e può tradursi in silenzi reciproci, distanza o. Ma superare ipuò essere meno complicato di quanto si pensi. “Gli adolescenti smettono di parlare con iper un processo anche sano, fisiologico, che è quello di cercare durante questa età una propria identità, per differenziarsi anche dai propri”, spiega all’Italpress Rosalia Rinaldi, dirigente psicologo dell’Asp di Trapani, Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile. “Gli argomenti che si trova più fatica a condividere con i propriin adolescenza sicuramente sono quelli legati al giudizio del genitore. I ragazzi possono temere di essere giudicati”, sottolinea. Ilpuò ...

marcodimaio : L’apertura del valico di frontiera Allenby/Re Hussein tra Giordania e Cisgiordania, grazie alla mediazione Marocco-… - ledicoladelsud : Il dialogo tra genitori e figli, tra tabù e conflitto - ascochita : RT @AvvocatoAtomico: Questo articolo riassume perfettamente la mia posizione nell’eterna diatriba tra estremisti ambientalisti e negazionis… - vivereancona : Porto di Ancona: Approvato il piano triennale di Autorità Portuale: Competitività, transizione energetica dialogo… - katun79 : RT @AvvocatoAtomico: Questo articolo riassume perfettamente la mia posizione nell’eterna diatriba tra estremisti ambientalisti e negazionis… -

Italpress

Ilgenitori e figli adolescenti è spesso problematico e può tradursi in silenzi reciproci, distanza o conflitto. Ma superare i tabù può essere meno complicato di quanto si pensi. "Gli ...... " ben 1.766 firme raccoltemoglianesi (1.164) e non moglianesi (602) e consegnate all'... Durante la raccolta firme, dale confronto con i cittadini, è emerso fermamente e con chiarezza che: ... Il dialogo tra genitori e figli, tra tabù e conflitto Agenzia di stampa Italpress Gli scatti dell'italiano Cosmo Laera e del greco Giannis Giannelos traggono ispirazione dall'arte del muretto a secco e al paesaggio tradizionale. Con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Grecia ...La cineasta Rosa Barba presenta a Villa medici tre installazioni all'interno del progetto Art Club dal 14 al 18 settembre.