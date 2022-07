F1, tutte le vittorie della Ferrari nel GP d’Ungheria. Dal “sorpasso triplo” di Mansell allo “sterzo storto” di Vettel (Di martedì 26 luglio 2022) Domenica 31 luglio andrà in scena il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di Formula Uno, nonché ultimo atto prima della lunga pausa estiva. Si gareggerà, come d’abitudine, all’Hungaroring, edificato nei pressi di Budapest. Sul tortuoso tracciato magiaro la Ferrari ha saputo togliersi diverse soddisfazioni di peso, quali successi emozionanti o, in anni di vacche grasse, addirittura la conquista matematica in piena estate di titoli iridati. La prima affermazione della Scuderia di Maranello risale al 1989. Le qualifiche dicono malissimo al Cavallino Rampante, poiché Gerhard Berger realizza solo il sesto tempo e Nigel Mansell addirittura il dodicesimo. Una performance che, in linea teorica, rappresenta una sentenza di morte su un toboga come l’Hungaroring. Eppure la domenica cambia tutto, poiché ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Domenica 31 luglio andrà in scena il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di Formula Uno, nonché ultimo atto primalunga pausa estiva. Si gareggerà, come d’abitudine, all’Hungaroring, edificato nei pressi di Budapest. Sul tortuoso tracciato magiaro laha saputo togliersi diverse soddisfazioni di peso, quali successi emozionanti o, in anni di vacche grasse, addirittura la conquista matematica in piena estate di titoli iridati. La prima affermazioneScuderia di Maranello risale al 1989. Le qualifiche dicono malissimo al Cavallino Rampante, poiché Gerhard Berger realizza solo il sesto tempo e Nigeladdirittura il dodicesimo. Una performance che, in linea teorica, rappresenta una sentenza di morte su un toboga come l’Hungaroring. Eppure la domenica cambia tutto, poiché ...

