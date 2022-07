Elezioni 2022, de Magistris a Conte: “Con sinistra e civici si arriva al 20%” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho apprezzato la scelta di Conte di interrompere il rapporto strategico con il Partito democratico. Adesso però Conte deve decidere: se vuole tornare alle origini dei pentastellati e verso il campo di chi non si è mai compromesso, la sinistra radicale, l’ambientalismo, gli amministratori, movimenti e reti civiche, allora questa convergenza, questo dialogo si può realizzare. Questo rappresenterebbe un terzo polo che potenzialmente può arrivare al 15-20%”. Lo ha detto Luigi de Magistris, presidente del movimento politico Dema e tra i promotori della piattaforma “Verso l’Unione Popolare”, intervenuto questa mattina a La7. Ricordando di aver governato da sindaco di Napoli “per dieci anni e mezzo avendo all’opposizione Pd, M5S, Italia Viva, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia”, de ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho apprezzato la scelta didi interrompere il rapporto strategico con il Partito democratico. Adesso peròdeve decidere: se vuole tornare alle origini dei pentastellati e verso il campo di chi non si è mai compromesso, laradicale, l’ambientalismo, gli amministratori, movimenti e reti civiche, allora questa convergenza, questo dialogo si può realizzare. Questo rappresenterebbe un terzo polo che potenzialmente puòre al 15-20%”. Lo ha detto Luigi de, presidente del movimento politico Dema e tra i promotori della piattaforma “Verso l’Unione Popolare”, intervenuto questa mattina a La7. Ricordando di aver governato da sindaco di Napoli “per dieci anni e mezzo avendo all’opposizione Pd, M5S, Italia Viva, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia”, de ...

