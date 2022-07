Amadeus ama un’altra oltre alla moglie: è una “ragazzina” (Di martedì 26 luglio 2022) Amadeus prova un amore incredibile per lei. Il conduttore non va mai via senza di lei, l’accompagna dappertutto Amadeus è uno di quei personaggi più amati ed apprezzati all’interno del mondo dello spettacolo. Il conduttore Rai non ha solo grande amore nei confronti di sua moglie, bensì ama anche un’altra. Ecco di chi si tratta. È bellissima, e non passa di certo inosservata. Amadeus è sicuramente una persona di gran classe. Negli ultimi anni è stato in grado di ottenere sempre più successo, entrando nella categoria di conduttore più seguito dal pubblico italiano. Una persona straordinaria, dal grande talento grazie al quale è riuscito a salire per più volte sul palco dell’Ariston. In qualità di conduttore, appunto, e direttore artistico. La sua ulteriore scalata al successo è ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 26 luglio 2022)prova un amore incredibile per lei. Il conduttore non va mai via senza di lei, l’accompagna dappertuttoè uno di quei personaggi più amati ed apprezzati all’interno del mondo dello spettacolo. Il conduttore Rai non ha solo grande amore nei confronti di sua, bensì ama anche. Ecco di chi si tratta. È bellissima, e non passa di certo inosservata.è sicuramente una persona di gran classe. Negli ultimi anni è stato in grado di ottenere sempre più successo, entrando nella categoria di conduttore più seguito dal pubblico italiano. Una persona straordinaria, dal grande talento grazie al quale è riuscito a salire per più volte sul palco dell’Ariston. In qualità di conduttore, appunto, e direttore artistico. La sua ulteriore scalata al successo è ...

Gaia_Romaa : Amadeus sempre più carico a pallettoni per questo #Sanremo2023 Ama sei tuttiii noiiiii… I primi due ospiti ovviame… - EsseGi567 : Secondo me Amadeus potrebbe fare un bel colpaccio se invitasse Meghan Markle a #sanremo2023 e ascolteremmo cose ver… - mastiattento : RT @gracevicariot: no grazie. amadeus fuori dai nostri spazi come dovrebbe essere fuori da ogni spazio pubblico. (post di aesteticasovietic… - escorpioojefa : RT @gracevicariot: no grazie. amadeus fuori dai nostri spazi come dovrebbe essere fuori da ogni spazio pubblico. (post di aesteticasovietic… - gracevicariot : no grazie. amadeus fuori dai nostri spazi come dovrebbe essere fuori da ogni spazio pubblico. (post di aesteticasov… -