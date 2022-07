730 a debito per colpa della Naspi, perchè si deve pagare? (Di martedì 26 luglio 2022) Il problema della doppia CU non deve scoraggiare dal richiedere la Naspi, mai, infatti, chiedere la disoccupazione è poco conveniente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Il problemadoppia CU nonscoraggiare dal richiedere la, mai, infatti, chiedere la disoccupazione è poco conveniente. L'articolo .

zazoomblog : Debito 730 non per forza deve essere a conguaglio in busta paga si può utilizzare anche l’F24 - #Debito #forza… - orizzontescuola : Debito 730, non per forza deve essere a conguaglio in busta paga, si può utilizzare anche l’F24 - lacittanews : Di Patrizia Del Pidio Non per forza il debito del 730 deve essere trattenuto in un’unica soluzione… - alessi_deanna : RT @CltOff: @dariotan @La_manina__ @rami_piu_smocci 730 precompilato Canone Rai da 113 a 90€ Unioni civili Jobs act (+1/2 ml occupati) Rifo… - tizianorenzi : RT @CltOff: @dariotan @La_manina__ @rami_piu_smocci 730 precompilato Canone Rai da 113 a 90€ Unioni civili Jobs act (+1/2 ml occupati) Rifo… -