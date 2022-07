Vancouver | spari contro un gruppo di persone senzatetto | almeno un morto e diversi feriti

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ci sarebberounnella sparatoria avvenuta all’alba (ora locale) a Langley, a circa 40 chilometri a sud-est di, in Canada. Lo riportano i quotidiani locali, tra cui Cbc. Le vittime dell’attentato sono tuttesenza fissa dimora. Per questo motivo, la polizia crede si sia trattato di un attacco «mirato». Le forze dell’ordine sono subito intervenute sul posto e hanno inviato a tutti i cittadini un messaggio di allerta alle 6.30 del mattino, avvisando di evitare la zona. Nel messaggio, gli agenti hanno anche inserito la descrizione del sospetto autore della sparatoria. Nell’avviso, il sospetto era descritto come «un uomo bianco dai capelli scuri, che indossava una tuta marrone, una maglia mimetica blu e verde, con un logo rosso sulla ...

