Vaiolo delle scimmie a Caivano | un’intera famiglia in isolamento

(Di lunedì 25 luglio 2022) C’è un altro caso diaccertato in Campania. A, in provincia di Napoli, un intero nucleo familiare è finito in, dal momento che un componente sarebbe risultato positivo al test. A darne notizia è Il Mattino. L’Asl Napoli 2, onde evitare di diffondere allarmismi, mantiene stretto riserbo sulla vicenda. Non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Bufalenet : A leggere i post sul #vaiolodellescimmie ti rendi conto che il livello culturale e morale generale è lo stesso del… - marsili_guido : RT @AlbertoContri: a @ZONABIANCA1 @PaoneCecchi dice che la scienza non è un'opinione. Come mai allora il direttore dell'OMS dichiara pande… -

La Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione del vaccino Imvanex come protezione contro ilscimmie (Monkeypox). Con 1700 casi in un giorno confermati nel mondo, su un totale di oltre 16.000 nel mondo, ilscimmie è già considerato un'emergenza sanitaria globale. Ma ...Ilscimmie, purtroppo, fa 'tappa' anche a Caivano. E così un intero nucleo familiare è finito in isolamento, poiché un componente sarebbe risultato positivo al relativo test. Naturalmente, ...Proprio l'altro ieri l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale ...L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza internazionale. E il mondo si trova davanti alla necessità di non fare gli stessi errori fatti con il covid in ...