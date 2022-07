Ultime Notizie Roma del 25-07-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti stanno lavorando con l’Ucraina su un piano B per far uscire il grano dal paese dopo la tac Russo al porto di Odessa ha reso noto la responsabile dell’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale Samantha Power iraida compiuti all’indomani della firma di un accordo per consentire le esportazioni di grano dei porto i freni del Mar Nero hanno destato nuove preoccupazioni su una soluzione positiva alla crisi alimentare globale innescata dalla guerra il piano B prevede strade ferrovie fiumi l’invio di chiappe l’adeguamento dei sistemi ferroviari in modo che siano meglio allineati con quelli dell’Europa così le esportazioni possono avere il luogo più rapidamente ha detto Power alla CNN stiamo pensando a un piano di emergenza perché non c’è modo ...