“The Dream” la mostra-evento su tematica ambientale a Venezia (Di lunedì 25 luglio 2022) Winnie Denker, Island infiniteSpazio San Vidal di Venezia ospita dal 14 Luglio al 10 Settembre la mostra-evento progetto Artivism – Shim Eco Network Venezia – “Quelli che sognano ad occhi aperti, sono a conoscenza di molte cose che sfuggono a chi sogna addormentato” EDGAR ALLAN POE Lo Spazio SV ha il piacere di ospitare la mostra-evento “THE Dream”, che affronta la tematica ambientale ed esplora il ruolo dell’arte come esortazione alla presa di responsabilità verso l’emergenza climatica. THE Dream è un progetto artistico che rientra nelle attività dei movimenti ARTIVISM e SHIM ECO e rappresenta la seconda fase di un percorso nato a giugno presso la Fortezza Orsini di Sorano in Toscana, nell’ambito del Saturnia Film ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 25 luglio 2022) Winnie Denker, Island infiniteSpazio San Vidal diospita dal 14 Luglio al 10 Settembre laprogetto Artivism – Shim Eco Network– “Quelli che sognano ad occhi aperti, sono a conoscenza di molte cose che sfuggono a chi sogna addormentato” EDGAR ALLAN POE Lo Spazio SV ha il piacere di ospitare la“THE”, che affronta laed esplora il ruolo dell’arte come esortazione alla presa di responsabilità verso l’emergenza climatica. THEè un progetto artistico che rientra nelle attività dei movimenti ARTIVISM e SHIM ECO e rappresenta la seconda fase di un percorso nato a giugno presso la Fortezza Orsini di Sorano in Toscana, nell’ambito del Saturnia Film ...

