Softball | Europei élite femminili 2022 | l’Italia fa due su due | sconfitto anche l’Israele

l'Italia del Softball femminile ha sconfitto l'Israele per 12-2 nella circostanza del secondo match del gruppo A degli Europei élite femminili 2022. Dopo l'esordio vittorioso ai danni della Polonia, con netto successo tramite il punteggio d 11-0, le azzurre hanno confermato quanto di buono mostrato al debutto anche durante la seconda uscita. In Spagna, ove si disputa per l'appunto la competizione europea, la lanciatrice Lacatena ha guidato le sue compagne al successo con autorevolezza; prestazione corale di alto livello delle giocatrici nostrane, con anche Vigna e Rotondo tra le assolute protagoniste in positivo. Punteggio eloquente in favore dell'Italia e Israele mai realmente pericoloso in ottica ...

