Scuola – Pratelli | approvata iscrizione semplificata ai nidi

(Di lunedì 25 luglio 2022) – “Sono molto soddisfatta per l’approvazione in Giunta della Delibera che semplifica per i cittadini l’aidei loro figli e delle loro figlie. Le famiglie, che non hanno fatto domanda dinel bando annuale di febbraio, potranno attivarsi per presentarla, sui posti disponibili, da luglio a gennaio senza interruzione. “Si tratta di un altro tassello, dopo l’abbattimento delle rette e la sperimentazione del prolungamento dell’orario di apertura di alcune strutture, per potenziare l’accessibilità e l’offerta formativa per i bambini e le bambine. Il nostro obiettivo è quello di utilizzare al meglio gli spazi a disposizione e proseguire nella direzione di trasformare il nido in un diritto universale, a disposizione di tutte le famiglie e di tutti i bambini e le bambine. “Per questo voglio ringraziare il Sindaco, ...