Sampdoria | Murillo verso l’addio Futuro in Turchia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 luglio 2022), Jeisonsembra destinato a partire dopo il prestito al Celta Vigo. Il difensore piace al Trabzonspor Jeisonè tornato alladopo il prestito al Celta Vigo, ma il suo destino sembra essere ancora lontano da Genova. L’allenatore della, Giampaolo, ha detto di: «É eccezionale, ma non so cosa farà». Secondo il portale turco Fanatik, il Trabzonspor sarebbe interessato e il colombiano si trasferirebbe volentieri nel club turco, anche per il desiderio di disputare la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.