Roberto Farnesi: grave lutto per l'attore, "Fino all'ultimo giorno.." (Di lunedì 25 luglio 2022) Roberto Farnesi è in lutto per la morte della mamma. L'attore di una delle soap più seguite è da giorni in silenzio. Sui suoi profili social, tutto tace. Brutte notizie per l’attore pisano. Roberto Farnesi è un volto noto di tante fiction e soap. Di recente è tra i protagonisti della soap "Il paradiso delle signore", nei panni di Umberto Guarnieri. A rendere partecipe i fan e followers dell'evento non è l'attore, che però posta una foto su Instagram. Nella foto Farnesi appare con la piccola figlia, Mia, ma il suo messaggio ha a che fare con il lutto che l'ha colto. Roberto Farnesi: l'attore rende omaggio alla mamma scomparsa Conosciuto dal pubblico televisivo per le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 25 luglio 2022)è inper la morte della mamma. L'di una delle soap più seguite è da giorni in silenzio. Sui suoi profili social, tutto tace. Brutte notizie per l’pisano.è un volto noto di tante fiction e soap. Di recente è tra i protagonisti della soap "Il paradiso delle signore", nei panni di Umberto Guarnieri. A rendere partecipe i fan e followers dell'evento non è l', che però posta una foto su Instagram. Nella fotoappare con la piccola figlia, Mia, ma il suo messaggio ha a che fare con ilche l'ha colto.: l'rende omaggio alla mamma scomparsa Conosciuto dal pubblico televisivo per le ...

