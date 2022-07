Rampelli: «Con il fascismo non abbiamo nulla a che fare, gli esami del sangue hanno stufato» (Di lunedì 25 luglio 2022) In «una nazione civile» non servirebbe doverlo ribadire, perché vi sarebbe un «riconoscimento» automatico. Invece, la «vecchia storia del “pericolo nero alle porte”» torna a presentarsi come argomento principe della campagna elettorale, sebbene sia stata ampiamente «smentita dai fatti». Succede così che in un’intervista a Repubblica, Fabio Rampelli debba rispondere ancora a domande sul fatto che «le cancellerie di mezzo mondo sono in ansia per l’ascesa dell’estrema destra in Italia» o a richieste come «se la sente di dire una parola chiara e condannare il fascismo?». Un compito a cui il vicepresidente della Camera non si è sottratto in alcun modo, ma che, insomma, appare vagamente tedioso, perché «non se ne può più delle analisi del sangue». La «vecchia storia del “pericolo nero alle porte”» «Vecchia storia questa del “pericolo nero ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) In «una nazione civile» non servirebbe doverlo ribadire, perché vi sarebbe un «riconoscimento» automatico. Invece, la «vecchia storia del “pericolo nero alle porte”» torna a presentarsi come argomento principe della campagna elettorale, sebbene sia stata ampiamente «smentita dai fatti». Succede così che in un’intervista a Repubblica, Fabiodebba rispondere ancora a domande sul fatto che «le cancellerie di mezzo mondo sono in ansia per l’ascesa dell’estrema destra in Italia» o a richieste come «se la sente di dire una parola chiara e condannare il?». Un compito a cui il vicepresidente della Camera non si è sottratto in alcun modo, ma che, insomma, appare vagamente tedioso, perché «non se ne può più delle analisi del». La «vecchia storia del “pericolo nero alle porte”» «Vecchia storia questa del “pericolo nero ...

