Rage Against the Machine, fan elude la security e corre verso la band: il chitarrista Tom Morello cade dal palco – video (Di lunedì 25 luglio 2022) Nuova disavventura per i Rage Against the Machine. Dopo l’infortunio del cantante Zack De La Rocha durante il live di Chicago, un piccolo incidente ha coinvolto questa volta il chitarrista Tom Morello, fortunatamente senza conseguenze, durante l’esecuzione dello storico brano Killing In The Name a Toronto, in Canada. Un fan infatti è riuscito a superare la security ed è salito sul palco correndo. Come si vede nei numerosi video pubblicati sui social dai fan, nel tentativo di fermarlo un addetto della sicurezza ha urtato senza volerlo il chitarrista, che è caduto davanti al palco. L’esecuzione è stata subito sospesa dal cantante, che ha chiesto di accendere le luci. Dopo qualche secondo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Nuova disavventura per ithe. Dopo l’infortunio del cantante Zack De La Rocha durante il live di Chicago, un piccolo incidente ha coinvolto questa volta ilTom, fortunatamente senza conseguenze, durante l’esecuzione dello storico brano Killing In The Name a Toronto, in Canada. Un fan infatti è riuscito a superare laed è salito sulndo. Come si vede nei numerosipubblicati sui social dai fan, nel tentativo di fermarlo un addetto della sicurezza ha urtato senza volerlo il, che è caduto davanti al. L’esecuzione è stata subito sospesa dal cantante, che ha chiesto di accendere le luci. Dopo qualche secondo, ...

BaronXboksa : Hahahahahaahahhahhaahhaahahahahahahahahahahhahaahahahahahahaha - GrindDario : @illuminista2 Il primo dei Rage Against the Machine - zazoomblog : Nuovo incidente durante il tour dei Rage Against The Machine un fan corre verso la band e Tom Morello cade giù dal… - Open_gol : Nuovo incidente durante il tour dei Rage Against The Machine, un fan corre verso la band e Tom Morello cade giù dal… - armandanox : @banter_peter Eh, lo so! È solo Edo che appena vede errori di stile ha gli attacchi di cocochanellite (quando va b… -