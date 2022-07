matteosalvinimi : Addio Franco, leghista della prima ora e persona perbene. Te ne sei andato all’improvviso, sulla tua amata montagna… - Pontifex_it : Cari #NonnieAnziani, siamo chiamati ad essere artefici della rivoluzione della tenerezza! Facciamolo, imparando a u… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, in previsione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, chiede alla comunità di… - KattInForma : Preghiera della sera del 25 Luglio 2022: “Parlami o Signore” - L0ND0NB0Y91 : il momento della preghiera -

La Luce di Maria

... dove si riunivano fedelicomunità non ufficiale (sotterranea). Il fatto, riportato da Radio Free Asia, è accaduto il mese scorso. Le autorità hanno abbattuto il luogo di(in realtà, ...Davanti ai messaggi e ai ripetuti inviti alla conversione, la "Gospa" ai suoi figli continua a ribadire la necessitàper una pace reale e non "irenista ". Sempre Suor Emmanuelle ... Preghiera della sera del 20 Luglio 2022: “Libera il mio cuore” “Oggi sono qui, in questa terra che, insieme a una memoria antica, custodisce le cicatrici di ferite ancora aperte. Sono qui perché il primo passo di questo pellegrinaggio penitenziale in mezzo a voi ..."Le mie parole pronunciate lungo questo cammino penitenziale sono rivolte a tutte le comunità e le persone native, che abbraccio di cuore". Lo ha precisato il Papa, nel suo primo discorso in Canada, p ...