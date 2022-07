Pinamonti, accordo tra Inter e Salernitana. Ma il giocatore non è convinto (Di lunedì 25 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

MCriscitiello : Salernitana, colpo vicino: accordo per Pinamonti con l'Inter. Nerazzurri si tengono il diritto di recompra… - DaniloBatresi : RT @Erfaina1988: Confermata indiscrezione di @MCriscitiello, accordo tra #Inter e #Salernitana per #Pinamonti. Aggiungo che manca ancora ac… - salernonotizie : #Salernitana vicina al colpo in attacco: c’è l’accordo con #Pinamonti - Gazzetta_it : Mercato Inter: la cessione di Pinamonti per il tassello mancante in difesa - RiccardoDanna1 : #Inter e #Salernitana hanno un accordo di massima per #Pinamonti, ma manca ancora il sì del giocatore che preferisc… -