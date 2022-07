Pamela Prati Al Gf Vip 7! La Clausola Imposta Da Mediaset! (Di lunedì 25 luglio 2022) Non c’è ancora l’ufficialità, ma pare proprio che Pamela Prati sarà una delle concorrenti del Gf Vip 7. Per poter entrare nella casa di Cinecittà, la showgirl sarda dovrebbe accettare una Clausola Imposta da Mediaset e che ha a che fare con il contenzioso legale in atto tra la Prati, Barbara D’Urso e l’azienda di Piersilvio Berlusconi. Ecco i dettagli sulla vicenda! Pamela Prati al Gf Vip 7: la Clausola Imposta da Mediaset Sembra concretizzarsi sempre più l’ipotesi di rivedere Pamela Prati all’interno della Casa del Gf Vip. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la showgirl sarda potrebbe essere davvero una delle nuove concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà il prossimo settembre. Lei, ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 25 luglio 2022) Non c’è ancora l’ufficialità, ma pare proprio chesarà una delle concorrenti del Gf Vip 7. Per poter entrare nella casa di Cinecittà, la showgirl sarda dovrebbe accettare unada Mediaset e che ha a che fare con il contenzioso legale in atto tra la, Barbara D’Urso e l’azienda di Piersilvio Berlusconi. Ecco i dettagli sulla vicenda!al Gf Vip 7: lada Mediaset Sembra concretizzarsi sempre più l’ipotesi di rivedereall’interno della Casa del Gf Vip. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la showgirl sarda potrebbe essere davvero una delle nuove concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà il prossimo settembre. Lei, ...

ParliamoDiNews : Pamela Prati: la clausola per il GF Vip | Gossip Blog #pamela #prati #clausola #gossip #blog #25luglio - ParliamoDiNews : Francesca Fagnani sbugiarda Pamela Prati | L`indizio in tv non lascia dubbi #francesca #fagnani #sbugiarda #pamela… - RealGossipland : La prossima edizione del GFvip sarà Interessante, infatti Signorini ha scelto Pamela Prati ad una condizione. ECCO… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Pamela Prati e la clausola stabilita dal GFVIP ovvero di risolvere i problemi legali con Media… - FRAJAMAS : Gf Vip, Pamela Prati torna nel cast? Ad una condizione: 'Dovrà sco...' -