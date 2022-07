Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, recensione: a scuola di perfidia, ma all’insegna dell’amicizia (Di lunedì 25 luglio 2022) La recensione di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, nuovo capitolo dell’amatissima saga: un prequel che racconta con la solita ironia una storia ricca di amicizia Piccolo Gru Sono gli anni ’70 e Gru, che non è ancora diventato il maestro del male conosciuto da tutti, è solo un ragazzo di 12 anni che vive in periferia e trama di conquistare il mondo dal suo seminterrato. Quando incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto, questa famiglia inaspettata unisce le forze e cerca di portare a termine le prime missioni. Il sogno di Gru è quello di entrare a far parte dei Malefici 6, un famigerato gruppo di cattivi che ha appena spodestato il loro leader, il leggendario lottatore Willy Krudo. Il colloquio per diventare il nuovo membro non va a ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) Ladi2 –Gru, nuovo capitolo dell’amatissima saga: un prequel che racconta con la solita ironia una storia ricca di amicizia Piccolo Gru Sono gli anni ’70 e Gru, che non è ancorato il maestro del male conosciuto da tutti, è solo un ragazzo di 12 anni che vive in periferia e trama di conquistare il mondo dal suo seminterrato. Quando incontra i, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto, questa famiglia inaspettata unisce le forze e cerca di portare a termine le prime missioni. Il sogno di Gru è quello di entrare a far parte dei Malefici 6, un famigerato gruppo di cattivi che ha appena spodestato il loro leader, il leggendario lottatore Willy Krudo. Il colloquio perre il nuovo membro non va a ...

