Meteo, allerta in 9 regioni per maltempo e forti temporali: ecco dove (Di lunedì 25 luglio 2022) Il caldo record delle ultime settimane sembra avere le ore contate, almeno al Nord. Nelle prossime ore assisteremo infatti a un peggioramento delle condizioni Meteorologiche che interesserà in particolare le nostre regioni settentrionali. La frangia meridionale di una vasta area di bassa pressione presente su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, infatti, già da stasera e nella giornata di domani 26 luglio, sarà responsabile di condizioni di instabilità a carattere sparso, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. Rovesci e ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 luglio 2022) Il caldo record delle ultime settimane sembra avere le ore contate, almeno al Nord. Nelle prossime ore assisteremo infatti a un peggioramento delle condizionirologiche che interesserà in particolare le nostresettentrionali. La frangia meridionale di una vasta area di bassa pressione presente su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, infatti, già da stasera e nella giornata di domani 26 luglio, sarà responsabile di condizioni di instabilità a carattere sparso, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. Rovesci e ...

SkyTG24 : #Meteo, allerta in 9 regioni per maltempo e forti temporali: ecco dove - enricamaurizia : RT @ferrarisergio4: Allerta meteo: avviso della protezione civile per violenti temporali, grandine e vento forte; regioni colpite » https:/… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Meteo, allerta in 9 regioni per maltempo e forti temporali: ecco dove - ferrarisergio4 : Allerta meteo: avviso della protezione civile per violenti temporali, grandine e vento forte; regioni colpite »… - CiccioniSe : RT @SkyTG24: #Meteo, allerta in 9 regioni per maltempo e forti temporali: ecco dove -