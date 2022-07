Le regole di Google che bloccano un’app utilissima per combattere il diabete infantile (Di lunedì 25 luglio 2022) App funzionali, che possono essere considerate addirittura salvavita e che – per inciso – sono addirittura approvate dal servizio sanitario nazionale. Eppure, se qualcosa del loro funzionamento va contro le regole di Google (ma questo potrebbe valere anche per altri Big Tech che operano nel settore), non sembrano esserci eccezioni che tengano. È quello che è successo, ad esempio, all’app CamAps FX, studiata per tenere sotto controllo il diabete infantile e approvata dalla National Healty Agency del Regno Unito. Una sua funzione, nel dettaglio, andrebbe contro le policies dell’app store di Google (il Google Play Store) e – per questo motivo – è stata fortemente limitata proprio dal colosso di Mountain View. LEGGI ANCHE > Google ripristina l’elenco delle ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022) App funzionali, che possono essere considerate addirittura salvavita e che – per inciso – sono addirittura approvate dal servizio sanitario nazionale. Eppure, se qualcosa del loro funzionamento va contro ledi(ma questo potrebbe valere anche per altri Big Tech che operano nel settore), non sembrano esserci eccezioni che tengano. È quello che è successo, ad esempio, all’app CamAps FX, studiata per tenere sotto controllo ile approvata dalla National Healty Agency del Regno Unito. Una sua funzione, nel dettaglio, andrebbe contro le policies dell’app store di(ilPlay Store) e – per questo motivo – è stata fortemente limitata proprio dal colosso di Mountain View. LEGGI ANCHE >ripristina l’elenco delle ...

