Incidente con la moto contro un'auto parcheggiata, scappa per non pagare i danni ma si schianta contro un muro e muore (Di lunedì 25 luglio 2022) Sbatte contro un'auto parcheggiata rovinandone la carrozzeria, per non pagare i danni scappa a bordo della sua moto, ma schiaccia l'acceleratore e perde il controllo del mezzo, che finisce contro un ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022) Sbatteun'rovinandone la carrozzeria, per nona bordo della sua, ma schiaccia l'acceleratore e perde illlo del mezzo, che finisceun ...

enpaonlus : #SiamoViteNonMacchine PARTE CON UNA FIRMA LA LOTTA DI CIVILTA' A TUTELA DEI CAVALLI Firma e condividi… - SuperQuarkRai : La neurostimolazione per tornare a camminare dopo un incidente; con #AlbertoAngela a Procida capitale della cultura… - Ildaguerra6 : @Stegiardo @teoxandra Si è assurdo assistetti ad un incidente e viso una macchina fermarsi corse verso la macchina… - umbriaOn : Causa #incidente con #feriti fra #Piediluco e #Terni e fugge: nei guai - angiuoniluigi : RT @leggoit: Incidente con la moto contro un'auto parcheggiata, scappa per non pagare i danni ma si schianta contro un muro e muore https:/… -