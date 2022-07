Il discorso xenofobo di Orbán | «Noi ungheresi non diventeremo una razza mista | lottiamo contro il destino dell’Occidente»

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il primo ministro ungherese Viktor, durante un intervento in Romania, si è lanciato in undai contorni razzisti e complottisti. «Noinon siamo una, e non vogliamo diventare una», ha detto, sostenendo che ormai i popoli dell’Europa occidentale, mescolandosi con «razze extra-europee», abbiano perso la loro identità. «Questi Paesi non sono più nazioni. In senso spirituale, l’Occidente si è trasferito nell’Europa centrale. Entro il 2050, in Europa occidentale non esisteranno più nazioni, ma solo una popolazione incrociata. Noi, qui, nel bacino dei Carpazi,unsimile», ha continuato. Come riporta Daily News Hungary,ha ...