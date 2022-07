Il caldo non molla la presa, citta' roventi e ancora incendi (Di lunedì 25 luglio 2022) "La situazione non e' destinata a cambiare per i prossimi giorni". Arriva dai meteorologi la conferma che l'ondata di caldo che sta assediando l'Italia continuera' ad insistere su quasi tutto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) "La situazione non e' destinata a cambiare per i prossimi giorni". Arriva dai meteorologi la conferma che l'ondata diche sta assediando l'Italia continuera' ad insistere su quasi tutto il ...

Agenzia_Ansa : Sole, brezza, nuoto: il mare non è solo relax, ma una vera e propria medicina, per fare il pieno di iodio e vitamin… - fattoquotidiano : Incendi, evacuato un intero paese in Toscana: “Situazione molto critica”. E il caldo non dà tregua: “Continuerà cos… - StampaTorino : Morire di caldo in fabbrica. I lavoratori: “Ventilatori puntati sui macchinari e non sui dipendenti” - quisquiliando : RT @PossibileIt: Luca Capelli, operaio morto in fabbrica per il caldo. Giovanni Buccoliero, medico stroncato da un infarto dopo 24 ore di… - _ExAltoFulgor_ : Lo so che fa caldo e che ti ha cambiato la personalità ma non è colpa mia… -