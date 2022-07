Il bonus 550 euro per i lavoratori part time è definitivo, come funziona (Di lunedì 25 luglio 2022) Un altro bonus contenuto nell'ultimo decreto Aiuti è quello dedicato specificamente ai lavoratori part time. Si tratta di 550 euro erogati dall'Inps una tantum per questa categoria di dipendenti, a patto che presentino però nel loro contratto determinate condizioni. Infatti il contributo, divenuto definitivo dopo l'approvazione di entrambe le Camere, è riservato esclusivamente ai dipendenti di aziende private che nel corso del 2021 sono stati parte attiva di un contratto a tempo parziale ciclico verticale. Il bonus 550 euro, inoltre, prevede che tale contratto contenga periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, in un range che va da non meno di 7 settimane a non più di 20 settimane. In pratica si ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Un altrocontenuto nell'ultimo decreto Aiuti è quello dedicato specificamente ai. Si tratta di 550erogati dall'Inps una tantum per questa categoria di dipendenti, a patto che presentino però nel loro contratto determinate condizioni. Infatti il contributo, divenutodopo l'approvazione di entrambe le Camere, è riservato esclusivamente ai dipendenti di aziende private che nel corso del 2021 sono statie attiva di un contratto a tempo parziale ciclico verticale. Il550, inoltre, prevede che tale contratto contenga periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, in un range che va da non meno di 7 settimane a non più di 20 settimane. In pratica si ...

