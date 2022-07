Grave lutto per Tommaso Stanzani: il ballerino devastato dal dolore (Di lunedì 25 luglio 2022) In queste ore è appena trapelata la notizia circa un Grave lutto vissuto da Tommaso Stanzani. L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una foto su Instagram nella quale ha annunciato di aver subito una perdita molto dolorosa. Nello specifico, suo nonno è venuto a mancare. Apprendere questa triste notizia è stato devastante per il ragazzo, in quanto era particolarmente legato a suo nonno. Quando era un ballerino del talent show di Canale 5, infatti, il giovane aveva spiegato di avere un legame viscerale con i più anziani della sua famiglia. Il doloroso annuncio di Tommaso Stanzani: ecco il Grave lutto subito Tommaso Stanzani ha subito un Grave ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 luglio 2022) In queste ore è appena trapelata la notizia circa unvissuto da. L'exdi Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una foto su Instagram nella quale ha annunciato di aver subito una perdita molto dolorosa. Nello specifico, suo nonno è venuto a mancare. Apprendere questa triste notizia è stato devastante per il ragazzo, in quanto era particolarmente legato a suo nonno. Quando era undel talent show di Canale 5, infatti, il giovane aveva spiegato di avere un legame viscerale con i più anziani della sua famiglia. Il doloroso annuncio di: ecco ilsubitoha subito un...

