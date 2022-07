Furgone tampona auto alle porte di Benevento, traffico in tilt (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun ferito ma un po’ di paura per un incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte di Benevento. traffico difficoltoso intorno alle 9 di oggi per un tamponamento avvenuto sulla strada stradale 90 bis che collega il capoluogo sannita a Paduli. Per cause ancora da chiarire, un Furgone, guidato da un’uomo, ha tamponato una Ford. Ora sarà la polizia municipale giunta subito sul posto a stabilire attraverso i rilievi, la dinamica dell’incidente che, fortunatamente, non ha provocato feriti ma disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nessun ferito ma un po’ di paura per un incidente stradale avvenuto questa mattinadidifficoltoso intorno9 di oggi per unmento avvenuto sulla strada stradale 90 bis che collega il capoluogo sannita a Paduli. Per cause ancora da chiarire, un, guidato da un’uomo, hato una Ford. Ora sarà la polizia municipale giunta subito sul posto a stabilire attraverso i rilievi, la dinamica dell’incidente che, fortunatamente, non ha provocato feriti ma disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

