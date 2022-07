Esplode la bomba migranti | ma tutto tace

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 luglio 2022) È stata una domenica di passione per gli sbarchi al punto che sono stati 2000 i clandestini arrivati sulle nostre coste in 24 ore. Ad esempio un peschereccio alla deriva con oltre 600è stato soccorso, a circa 124 miglia dalla Calabria, da una nave mercantile, da 3 motovedette della Guardia Costiera e da un'unità della Guardia di Finanza. A bordo del peschereccio sono stati rinvenuti anche 5 cadaveri: 674 in totale le persone tratte in salvo. Stesso discorso per l’isola di Lampedusa dove nelle ultime 24 ore sono sbarcati 522. L’isola siciliana è il simbolo di una situazione semplicemente ingestibile. Oggi nell’hotspot ci sono 2mila, molti più dei consentiti, e le loro condizioni igieniche e di salute sono disastrose. «Ormai è un flusso inarrestabile, anche stanotte sono arrivati in massa, ci sono stati molti ...