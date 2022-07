Edoardo e Guendalina Tavassi al GF Vip 7? La proposta ad Alfonso Signorini (Di lunedì 25 luglio 2022) Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno conquistato tutti durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante non siano riusciti a portare a casa l’ambita vittoria, è innegabile che abbiano lasciato il segno. La loro presenza, infatti, ha dato vita a dinamiche esuberanti e molto amate dal pubblico. Ad oggi, sembrano pronti a lanciarsi in una nuova avventura. Durante il programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, su Radio Radio, l’ex concorrente ha rivelato che gli piacerebbe molto prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. In passato, anche la sorella minore aveva espresso questo desiderio. GF Vip 7, Edoardo Tavassi pronto ad entrare nella Casa: “Lo farei” Edoardo Tavassi, durante L’isola dei Famosi, ha dimostrato di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 luglio 2022)edhanno conquistato tutti durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante non siano riusciti a portare a casa l’ambita vittoria, è innegabile che abbiano lasciato il segno. La loro presenza, infatti, ha dato vita a dinamiche esuberanti e molto amate dal pubblico. Ad oggi, sembrano pronti a lanciarsi in una nuova avventura. Durante il programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, su Radio Radio, l’ex concorrente ha rivelato che gli piacerebbe molto prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. In passato, anche la sorella minore aveva espresso questo desiderio. GF Vip 7,pronto ad entrare nella Casa: “Lo farei”, durante L’isola dei Famosi, ha dimostrato di ...

