Dopo nove anni lascia la trasmissione: un fulmine a ciel sereno, fan increduli (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo nove anni lascia l’amatissima trasmissione di Canale 5: un fulmine a ciel sereno, fan increduli. Manca ancora qualche mese all’inizio di una nuova, ricchissima, stagione televisiva. Le prime notizie sul cast delle nuove edizioni dei principali programmi, però, iniziano a trapelare. E la notizia di cui vi parliamo oggi riguarda un volto amatissimo di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 25 luglio 2022)l’amatissimadi Canale 5: un, fan. Manca ancora qualche mese all’inizio di una nuova, ricchissima, stagione televisiva. Le prime notizie sul cast delle nuove edizioni dei principali programmi, però, iniziano a trapelare. E la notizia di cui vi parliamo oggi riguarda un volto amatissimo di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Le0nard0_vItAlE : RT @justtmat: eccomi uscendo di casa dopo nove giorni per fare il tampone - JessP_92 : La mia amica ha appena partorito e tra le duecento foto della bambina ha mandato anche una foto di lei che si mangi… - Genny69088543 : @serracchiani @Tg3web Siete solo dei pagliacci e dopo aver pugnalato alle spalle @GiuseppeConteIT ora tentate anche… - Laura_Bennati : RT @malpassimo: Dopo che abbiamo dimostrato di poter lavorare chiusi in casa per mesi, dopo che abbiamo dimostrato di poter lavorare a 42°… - sinistro70 : RT @RivistaUndici: José Maria Callejón è diventato un giocatore del Granada, quindi ha lasciato definitivamente l'Italia dopo nove anni. h… -