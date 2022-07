DI4RI | cos' è la serie per adolescenti di Netflix e perché piace tanto - Magazine - quotidiano net

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dettaglio del poster - Foto:È particolarmente difficile realizzare unaTV capace di mettere in scena gliin maniera credibile: '' ci sta riuscendo e per questo sta ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

, la serie. Il trailer.'è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo In questo nostro speciale ... Chiudono, la serie di formazione ambientata in una scuola media italiana che resiste in top 10 più ... DI4RI, cos'è la serie per adolescenti di Netflix e perché piace tanto