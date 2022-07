Chiariello: “Giusto non rinnovare Insigne. Mertens quanti bonus voleva?” (Di lunedì 25 luglio 2022) Umberto Chiariello parla dei mancati rinnovi con il Napoli di Dries Mertens e di Lorenzo Insigne, entrambi hanno lasciato il club azzurro. Due separazioni importanti, dato che in un solo colpo sono andati via il miglior marcatore del Napoli (Mertens) ed il secondo miglior goleador (Insigne). Le modalità di addio sono state totalmente diverse. Lo fa sapere Umberto Chiariello che in uno spazio Twitter dice: “Insigne non aveva chiesto bonus alla firma o cose simili. voleva solo che gli venisse confermato il suo ingaggio da 5 milioni di euro. Era pronto a rinunciare anche ai soldi del Toronto per il Napoli. Ma il Napoli per tenerlo avrebbe dovuto investire 40 milioni di euro lordi. Può un presidente decidere di non investire quei soldi le ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Umbertoparla dei mancati rinnovi con il Napoli di Driese di Lorenzo, entrambi hanno lasciato il club azzurro. Due separazioni importanti, dato che in un solo colpo sono andati via il miglior marcatore del Napoli () ed il secondo miglior goleador (). Le modalità di addio sono state totalmente diverse. Lo fa sapere Umbertoche in uno spazio Twitter dice: “non aveva chiestoalla firma o cose simili.solo che gli venisse confermato il suo ingaggio da 5 milioni di euro. Era pronto a rinunciare anche ai soldi del Toronto per il Napoli. Ma il Napoli per tenerlo avrebbe dovuto investire 40 milioni di euro lordi. Può un presidente decidere di non investire quei soldi le ...

