Canoa slalom | Mondiali 2022 | i favoriti gara per gara Tanta incertezza fra gli uomini | più delineate le gare femminili

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022) Prenderanno il via domani idiin quel di Augusta, in Germania. Dieci titoli verranno assegnati nelle acque tedesche, cerchiamo di capire chi possono essere iin queste. Partendo dalledi, nellafemminile i risultati stagionali vedono la britannica Mallory Franklin come favorita d’obbligo. Due vittorie su tre nelle fare di Coppa del Mondo e il titolo europeo la piazzano in testa ad una potenziale classifica, seguita a poca distanza dalla tedesca Elena Lilk, la francese Marjorie Delassus e la ceca Tereza Fiserova. Nellamaschile c’è invece più lotta: quattrotra Coppa del Mondo ed Europei, quattro ...