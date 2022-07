Calendario Mondiali canoa slalom 2022: programma, orari giornalieri, tv, streaming (Di lunedì 25 luglio 2022) La stagione internazionale 2022 della canoa slalom e dell’extreme slalom proseguirà con i Mondiali senior, che si disputeranno ad Augusta, in Germania, da mercoledì 27 a domenica 31 luglio. Le finali a squadre si disputeranno mercoledì 27, mentre le batterie andranno in scena giovedì 28 e venerdì 29, infine le finali saranno in programma tra sabato 30 e domenica 31. Diretta streaming dell’intera competizione sul canale Youtube Canoe ICF. Calendario PROVVISORIO Mondiali AUGUSTA 2022 Mercoledì 27 luglio 09.30-12.30 Finali a squadre Giovedì 28 luglio 09.00-12.50 Batterie prove individuali kayak (K1 maschile e femminile) – 1a discesa 14.15-17.25 Batterie prove individuali kayak (K1 maschile e femminile) – 2a ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) La stagione internazionaledellae dell’extremeproseguirà con isenior, che si disputeranno ad Augusta, in Germania, da mercoledì 27 a domenica 31 luglio. Le finali a squadre si disputeranno mercoledì 27, mentre le batterie andranno in scena giovedì 28 e venerdì 29, infine le finali saranno intra sabato 30 e domenica 31. Direttadell’intera competizione sul canale Youtube Canoe ICF.PROVVISORIOAUGUSTAMercoledì 27 luglio 09.30-12.30 Finali a squadre Giovedì 28 luglio 09.00-12.50 Batterie prove individuali kayak (K1 maschile e femminile) – 1a discesa 14.15-17.25 Batterie prove individuali kayak (K1 maschile e femminile) – 2a ...

