Calciomercato Monza, contatti con un giocatore del Barcellona (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Monza sta allestendo una squadra per puntare ben oltre la zona salvezza. Come affermato da Adriano Galliani, l'obiettivo dei brianzoli è piazzarsi attorno al decimo posto. Dopo gli arrivi di Cragno, Andrea Ranocchia, Filippo Ranocchia, Sensi, Caprari e Pessina tra gli altri, c'è un nuovo nome pronto a far infiammare il Calciomercato biancorosso. Si tratta di Oscar Mingueza, difensore del Barcellona e obiettivo del Genoa. Il classe '99 è stato messo sul mercato dal Barça per cercare di risanare il bilancio societario. Il club blaugrana ha già comunicato al giocatore che dovrà lasciare la cantera in cui è cresciuto. FOTO: Getty – Mingueza-Monza-Barcellona Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Monza sarebbe in trattativa con il ...

