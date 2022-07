Alessia Pifferi ha partorito Diana in bagno e organizzò un finto battesimo per i regali (Di lunedì 25 luglio 2022) «Ho partorito la bambina da sola nel bagno dell’appartamento del mio compagno (a Leffe). Erano le due di pomeriggio. Appena partorito sono andata in camera da letto, ho preso il telefono e ho chiamato il mio compagno che stava lavorando al piano terra». Così Alessia Pifferi ha raccontato il giorno del parto della figlia Diana, morta nel milanese dopo essere stata lasciata sola in casa dalla madre per 6 giorni. Un mese dopo la nascita la bimba ha trascorso il primo mese di vita in ospedale. Si era trattato di un parto prematuro che provocò alla bambina una patologia ai reni. Pochi mesi dopo venne infatti portata nuovamente in ospedale per una febbre molto alta. La mamma in quella occasione però si trovava a Montecarlo con il compagno, così ad accudire la bambina c’era la nonna. Le ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) «Hola bambina da sola neldell’appartamento del mio compagno (a Leffe). Erano le due di pomeriggio. Appenasono andata in camera da letto, ho preso il telefono e ho chiamato il mio compagno che stava lavorando al piano terra». Cosìha raccontato il giorno del parto della figlia, morta nel milanese dopo essere stata lasciata sola in casa dalla madre per 6 giorni. Un mese dopo la nascita la bimba ha trascorso il primo mese di vita in ospedale. Si era trattato di un parto prematuro che provocò alla bambina una patologia ai reni. Pochi mesi dopo venne infatti portata nuovamente in ospedale per una febbre molto alta. La mamma in quella occasione però si trovava a Montecarlo con il compagno, così ad accudire la bambina c’era la nonna. Le ...

