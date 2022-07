Addio a Paul Sorvino, l'attore americano sempre orgoglioso del suo sangue italiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Addio a Paul Sorvino. L'attore italo americano, il boss Paulie di Brooklyn nel film di Martin Scorsese "Quei bravi ragazzi" (1990) aveva 83 anni. È stato sempre fiero delle sue origini e parlava l'... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022). L'italo, il bossie di Brooklyn nel film di Martin Scorsese "Quei bravi ragazzi" (1990) aveva 83 anni. È statofiero delle sue origini e parlava l'...

DirezioneTorino : Era la partita dell'addio e non lo sapevamo Grazie Paul, sarai sempre il benvenuto a Torino - qyou185 : Addio Ray Liotta & Paul Sorvino Rest In Eternal Peace.???? - infoitcultura : Addio a Paul Sorvino, le tenere parole della figlia Mira commuovono - solospettacolo : Addio a Paul Sorvino, uno dei bravi ragazzi di Scorsese - Pazzapsico : Lutto per la Famiglia Savoia, addio a Paul Sorvino ???? -