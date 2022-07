Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 12:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Viabilità DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DI NUOVO ALL’ASCOLTO CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE COMPRESE LE MAGGIORI CONSOLARI E AUTOSTRADE DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER UN INCEDIO DIVAMPATO IN ZONA BOCCEA/CASALOTTI NEL PARCO BENEDETTA CIACCIA SIAMO TRA VIA FORNO SARACENO E VIA DI SELVA CANDIDA SEGNALATI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA LE LOCALITA CAPOCOTTA E TORVAIANICA RICORDIAMO è IN PROGRAMMA OGGI IL JOVA BEACH PARTY A CERVETERI ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITà NELLA ZONA DEL CONCERTO CON POSSIBILI DISAGI AL RITORNO DALLE LOCALITA BALNEARI DELLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO SULLE VIE LIMITROFE E SUILL’AUTOSTRADA A12 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022)DEL 23 LUGLIOORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DI NUOVO ALL’ASCOLTO CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI PRESENTA REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE COMPRESE LE MAGGIORI CONSOLARI E AUTOSTRADE DELLAPRUDENZA PER UN INCEDIO DIVAMPATO IN ZONA BOCCEA/CASALOTTI NEL PARCO BENEDETTA CIACCIA SIAMO TRA VIA FORNO SARACENO E VIA DI SELVA CANDIDA SEGNALATI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA LE LOCALITA CAPOCOTTA E TORVAIANICA RICORDIAMO è IN PROGRAMMA OGGI IL JOVA BEACH PARTY A CERVETERI ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITà NELLA ZONA DEL CONCERTO CON POSSIBILI DISAGI AL RITORNO DALLE LOCALITA BALNEARI DELLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO SULLE VIE LIMITROFE E SUILL’AUTOSTRADA A12 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24 - 07 - 2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, VERSO FREGENE ALTRE CODE AL CASELLO DI FREGENE PER CHI è IN VIAGGIO SULL AUTOSTRADA A12 ROMA

Viabilità Roma Regione Lazio del 24 - 07 - 2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, VERSO FREGENE ALTRE CODE AL CASELLO DI FREGENE PER CHI è IN VIAGGIO SULL AUTOSTRADA A12 ROMA