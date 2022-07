UFFICIALE – Ostigard sceglie la maglia numero 55

infoitsport : UFFICIALE – Ostigard ha scelto il suo numero di maglia - ivan__serio : ??| #Napoli, ufficiale: #Ostigard ha scelto la maglia numero 55. #ForzaNapoliSempre #CastelDiSangro - tuttonapoli : UFFICIALE - Ostigard ha scelto il numero di maglia: è lo stesso indossato al Genoa - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #Calciomercato #Napoli: ufficiale l’arrivo di #Ostigard dal Brighton - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati del Napoli a Castel di Sangro. Nella lista il neo acquisto Ostigard -… -

Leoha scelto il suo numero di maglia . Il difensore del Napoli, come ha annunciato lo stesso club con un video sul proprio profiloTwitter , giocherà la prossima stagione con il ...Numero magliaal Napoli Come si apprende dai profili social della SSC Napoli il nuovo numero di maglia di Ostigaard sarà il 55. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Leo Ostigard, neoacquisto del Napoli, ha scelto il suo numero di maglia. Con un tweet ufficiale, la società partenopea ha reso noto la scelta del difensore ex Genoa: @leoskirio ha scelto il suo numero ...Leo Skiri Ostigard ha scelto il suo numero di maglia. Il difensore, arrivato a titolo definitivo dal Brighton, la prossima stagione vestirà il numero 55.