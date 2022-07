Ucraina, vicepresidente Camera commercio: “Cresce interesse per turismo estremo” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina incuriosisce gli appassionati di turismo estremo. “C’è un Crescente interesse verso il nostro Paese in guerra, da parte di visitatori noti ed anche comuni cittadini di paesi esteri. Sperimentare la fuga in un rifugio in seguito ad un allarme anti aereo, come accaduto durante la visita di Angelina Jolie, stuzzica la fantasia di tanti a cui piacciono questi viaggi a rischio”. Ne parla con l’Adnkronos Mikhailo Nepran, primo vice presidente della Camera di commercio nazionale. “Anche Angelina Jolie è stata una turista estrema, seppur involontariamente – dice con una battuta il vice presidente della Camera di commercio nazionale – L’Ucraina conosce da decenni queste forme di ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – L’incuriosisce gli appassionati di. “C’è unnteverso il nostro Paese in guerra, da parte di visitatori noti ed anche comuni cittadini di paesi esteri. Sperimentare la fuga in un rifugio in seguito ad un allarme anti aereo, come accaduto durante la visita di Angelina Jolie, stuzzica la fantasia di tanti a cui piacciono questi viaggi a rischio”. Ne parla con l’Adnkronos Mikhailo Nepran, primo vice presidente delladinazionale. “Anche Angelina Jolie è stata una turista estrema, seppur involontariamente – dice con una battuta il vice presidente delladinazionale – L’conosce da decenni queste forme di ...

