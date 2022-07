Tour de France, Van Aert riscrive il nuovo record di punti per la maglia verde, battuto Sagan (Di domenica 24 luglio 2022) Di questo Tour de France 2022 rimarrà negli annali un particolare assai importante: la potenza della Jumbo-Visma. La squadra olandese si è immediatamente imposta come la più forte di questa Grande Boucle, con Jonas Vingegaard che è riuscito con classe ed eleganza a scalzare Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dal trono in giallo; il successo finale del danese non deve mettere da parte la performance mostruosa di Wout Van Aert. Il fenomeno belga è stato uno degli assoluti protagonisti di questo Tour. Non che fosse qualcosa di impronosticabile, ma è riuscito ad andare anche oltre alle aspettative. In ogni giornata ha regalato qualche spunto dei suoi: competitivo a cronometro, a giocarsela negli sprint, andando spesso e volentieri in fuga, aiutando Vingegaard in salita facendo staccare Pogacar ad Hautacam. La ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Di questode2022 rimarrà negli annali un particolare assai importante: la potenza della Jumbo-Visma. La squadra olandese si è immediatamente imposta come la più forte di questa Grande Boucle, con Jonas Vingegaard che è riuscito con classe ed eleganza a scalzare Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dal trono in giallo; il successo finale del danese non deve mettere da parte la performance mostruosa di Wout Van. Il fenomeno belga è stato uno degli assoluti protagonisti di questo. Non che fosse qualcosa di impronosticabile, ma è riuscito ad andare anche oltre alle aspettative. In ogni giornata ha regalato qualche spunto dei suoi: competitivo a cronometro, a giocarsela negli sprint, andando spesso e volentieri in fuga, aiutando Vingegaard in salita facendo staccare Pogacar ad Hautacam. La ...

Eurosport_IT : Jonas Vingegaard, secondo a crono e con il Tour de France in mano, si scioglie in un abbraccio con la compagna e il… - Eurosport_IT : Siete pronti? Torna lo spettacolo del Tour de France Femminile! ??????????? Dal 24 al 31 Luglio LIVE su… - ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - Eurosport_IT : 'Accendevo la televisione e non riuscivo a smettere di guardare il Tour de France' Dal 24 al 31 luglio si scrive l… - SpazioCiclismo : Jonas Vingegaard e Wout Van Aert spiegano che i loro risultati vengono solo dal duro allenamento, respingendo le in… -