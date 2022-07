Torna l’anticiclone africano | temperatura ancora a 40 gradi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 24 luglio 2022) L'anticiclone, dopo essersi leggermente indebolito nella giornata di sabato all'altezza del Nord Italia, ricopre oggi di nuovo tutte le regioni italiane determinando caldo intenso e prevalenti condizioni di stabilità atmosferica da Nord a Sud. Punte prossime ai 40sarannopossibili in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud. Questa situazione non è destinata a cambiare in modo significativo per le regioni meridionali - spiegano da Meteo Expert -, mentre sul settore centro settentrionale del Paese, e in particolare sul Nord, l'ondata di caldo si attenuerà da martedì grazie al passaggio di una perturbazione atlantica che raggiungerà le Alpi nella serata di lunedì e che in seguito potrà innescare temporali anche sulla pianura padana.Nelle prossime ore il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con ...