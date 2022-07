CorSport : Sorpresa, #Chiellini a colazione nel ritiro della #Juve ?? - sportli26181512 : Sorpresa, #Chiellini a colazione nel ritiro della Juve: Ospite speciale durante la tournée americana per i biancone… - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Juve a Los Angeles, visita a sorpresa di Chiellini: 'Convinto della mia scelta' #Chiellini #Juventus - FlashJ18 : RT @sportmediaset: Juve a Los Angeles, visita a sorpresa di Chiellini: 'Convinto della mia scelta' #Chiellini #Juventus - sportmediaset : Juve a Los Angeles, visita a sorpresa di Chiellini: 'Convinto della mia scelta' #Chiellini #Juventus -

La tua ex squadra viene in ritiro nella città dove ora giochi e tu non vai trovarla Impossibile. E così la Juve si è ritrovata, a colazione, la graditadella visita di Giorgio, che ha iniziato la sua avventura in Mls con il Los Angeles Fc . Lo stesso ex capitano bianconero ha postato una Storia su Instagram in cui si vede mentre ...... forti delle sterzate in accelerazione di Chiesa, dell'esperienza di, delle parate di ... L'anno scorso la parola chiave fu ''. E 'magia'. Quest'anno se la giocano 'incertezza'. E '...Ospite speciale durante la tournée americana per i bianconeri: l'ex capitano che ha iniziato la sua avventura a Los Angeles ...Solo un mese fa Giorgio Chiellini svuotava l'armadietto del suo spogliatoio alla Continassa per imbarcarsi verso la sua nuova avventura americana. E' passata già una quarantina di giorni dal suo addio ...