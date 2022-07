Roma, in mezzo al campo spunta Schouten tra le alternative a Wijnaldum (Di domenica 24 luglio 2022) La Roma ha nel mirino sempre Wijnaldum del Psg, ma intanto si tiene aperte le strade per le alternative: piace Schouten La Roma ha nel mirino sempre Wijnaldum del Psg, ma intanto si tiene aperte le strade per le alternative: piace Schouten, oltre a Frattesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il mediano del Bologna nella lista di Tiago Pinto. Un giocatore interessate e che porterebbe qualità alla squadra di Mourinho, ma è certo che non si molla la pista all’olandese del Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Laha nel mirino sempredel Psg, ma intanto si tiene aperte le strade per le: piaceLaha nel mirino sempredel Psg, ma intanto si tiene aperte le strade per le: piace, oltre a Frattesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il mediano del Bologna nella lista di Tiago Pinto. Un giocatore interessate e che porterebbe qualità alla squadra di Mourinho, ma è certo che non si molla la pista all’olandese del Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

