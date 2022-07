Real Madrid-Barcellona | è ancora Raphinha-show | ai balugrana il primo Clasico della stagione

(Di domenica 24 luglio 2022) Nella notte italiana si è giocato ilnuovatra. Ilconfronto tra Xavi e Ancelotti è solo un’amichevole precampionato, anche tra le due formazioni non i può mai parlare “solo” di amichevole. In campo tante stelle, tra cui Robert Lewandowski, alla prima uscita, già con buoni spunti, con i catalani. Ma a prendersi la scena èuna volta: protagonista di un gol e due assist alla prima comparsa innel test contro l’Inter Miami, l’ex Leeds si è ripetuto al 27? contro i Galacticos con un gran bolide dai 20 metri all’angolino, sfruttando un goffo errore in impostazione di Militao, il quale è scivolato nell’intento di cercare ...

Dopo un anno dal suo addio, Lionel Messi continua ad essere nei pensieri del Barcellona e del presidente, Joan Laporta. A margine della vittoria dei B laugrana contro il Real Madrid per 1 - 0 a Las Vegas, il numero uno del Barcellona ha infatti parlato dell'argentino ai microfoni di ESPN non escludendo un suo ritorno: ' Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi ...