"Prima lo sollevano, poi...". Violenza choc: i due africani e il ragazzo a Napoli | Video (Di domenica 24 luglio 2022) Aggredito e rapinato nel centro di Napoli, in pieno giorno. Le impressionanti immagini dell'aggressione di due persone a un uomo a Porta Capuana, registrate dalle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale della zona, sono state rilanciate dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli (sempre molto attivo nel fare da cassa di risonanza alle denunce su degrado e illegalità cittadine) ed è già diventato virale sui social. La vittima viene bloccata e letteralmente sollevata da terra dai due energumeni, quindi sbattuta di nuovo a terra e immobilizzata dai delinquenti. L'aggressione a Porta Capuana: guarda qui il Video IMMAGINI FORTI Siamo in Piazza Enrico de Nicola, a due passi dalla Stazione Centrale. Ad attirare i due criminali lo zaino e un sacco nero con cui sta camminando il ragazzo.

