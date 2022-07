Napoli: lieve lombalgia per Zanoli, per Fabian parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro, per il Napoli. Il club ha pubblicato sul suo sito il report della seduta di allenamento del mattino. Ounas continua con il lavoro personalizzato ma, a differenza di ieri, oggi lo ha svolto in campo. Rientrato in gruppo anche Zedadka. Mentre Zanoli è alle prese con una lieve lombalgia e Fabian ha svolto una parte dell’allenamento personalizzato. Di seguito il report del club: “Ounas ha svolto personalizzato in campo. Zedadka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Zanoli ha effettuato lavoro preventivo in palestra per lieve lombalgia. Fabian ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro, per il. Il club ha pubblicato sul suo sito il report della seduta di allenamento del mattino. Ounas continua con ilma, a differenza di ieri, oggi lo ha svolto in campo. Rientrato inanche Zedadka. Mentreè alle prese con unaha svolto unadell’allenamento. Di seguito il report del club: “Ounas ha svoltoin campo. Zedadka ha svolto l’intera seduta inha effettuatopreventivo in palestra perha ...

