LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: attesa per Ihemeje e Dallavalle nel triplo (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 1.14: Le Bahamas non partiranno nella batteria dell’Italia della 4×400 1.10: Nel gruppo B Sykora (Cze), Neugebauer (Ger), Kazmirek (Ger), Moloney (Aus), Oiglane (Est), Erm (Est), Golubovic (Aus), Mayer (Fra), Kaul (Ger), Warner (Can) 1.08: Si riparte con la quarta prova del Decathlon, il salto in alto. Nel gruppo A Ziemek (Usa), Owens-Delerme (Pur), Mullings (Bah), Uibo (Est), Victor (Grn), Lepage (Can), Dubler (Aus), Garland (Usa), Skotheim (Nor), Nowak (Ger), Bastien (Usa) 1.04: Sono in programma oggi le finali del salto triplo maschile, con due azzurri al via, del tiro del giavellotto maschile, degli 800 metri maschili, dei 5000 femminili e delle due 4×100 maschile e femminile con l’Italia. 1.00: Buonanotte ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE1.14: Le Bahamas non partiranno nella batteria dell’Italia della 4×400 1.10: Nel gruppo B Sykora (Cze), Neugebauer (Ger), Kazmirek (Ger), Moloney (Aus), Oiglane (Est), Erm (Est), Golubovic (Aus), Mayer (Fra), Kaul (Ger), Warner (Can) 1.08: Si riparte con la quarta prova del Decathlon, il salto in alto. Nel gruppo A Ziemek (Usa), Owens-Delerme (Pur), Mullings (Bah), Uibo (Est), Victor (Grn), Lepage (Can), Dubler (Aus), Garland (Usa), Skotheim (Nor), Nowak (Ger), Bastien (Usa) 1.04: Sono in programma oggi le finali del saltomaschile, con due azzurri al via, del tiro del giavellotto maschile, degli 800 metri maschili, dei 5000 femminili e delle due 4×100 maschile e femminile con l’Italia. 1.00: Buonanotte ...

infoitsport : LIVE Mondiali di atletica, nel salto in lungo 6 - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Larissa Iapichino fuori dalla finale nel lungo! Delusione Di Lazzaro: elimi… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: eliminata la statunitense Ali nei 100hs! Attesa per Elisa Di Lazzaro. Tra p… - fede__frola : RT @Andreozzo76: #atletica @WCHoregon22 ci vediamo come sempre live alle 18.15 su @SkySport insieme a @fede__frola per anteprima Day 9, poi… - Andreozzo76 : #atletica @WCHoregon22 ci vediamo come sempre live alle 18.15 su @SkySport insieme a @fede__frola per anteprima Day… -